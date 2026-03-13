ФОТО. Шевченко посетил тренировку «Милана»

В пятницу, 13 марта 2026 года, легендарный в прошлом украинский нападающий, а ныне президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко посетил тренировку итальянского «Милана».

На базе клуба с Шевченко сфотографировались главный тренер команды Массимилиано Аллегри и полузащитник Лука Модрич.

Андрей Шевченко выступал за «Милан» в 1999-2006 и 2008-2009 годах. В составе «россонери» он провел 322 матча, отличившись 175 забитыми мячами и 46 голевыми передачами, а также выиграл 5 командных трофеев и Золотой мяч.

