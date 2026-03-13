Динамо Киев – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и киевской «Оболонью».
Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 20-й тур, 13 марта
Динамо Киев – Оболонь – 2:1
Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 – Устименко, 20
ГОЛ, 0:1! Денис Устименко, 20 мин.
ГОЛ, 1:1! Андрей Ярмоленко, 31 мин.
ГОЛ, 2:1! Матвей Пономаренко, 40 мин.
