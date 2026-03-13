В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и киевской «Оболонью».

Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Динамо Киев – Оболонь – 2:1

Голы: Ярмоленко, 31 (пен.), Пономаренко, 40 – Устименко, 20

ГОЛ, 0:1! Денис Устименко, 20 мин.

ГОЛ, 1:1! Андрей Ярмоленко, 31 мин.

ГОЛ, 2:1! Матвей Пономаренко, 40 мин.