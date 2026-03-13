Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 14:22 | Обновлено 13 марта 2026, 14:40
589
0

Полтава – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились 13 марта в поединке 20-го тура Украинской Премьер-лиги

13 марта 2026, 14:22 | Обновлено 13 марта 2026, 14:40
589
0
Полтава – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Карпаты Львов

Аутсайдер чемпионата – «Полтава» – и львовские «Карпаты» встретились в пятницу, 13 марта, в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Украина». Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Карпаты» разместились на 11-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур. 13 марта

Полтава Карпаты 0:2 (обновляется)

Гол: Чебер, 30, Бабаогло, 50

Нереализованный пенальти. Плахтыр, 25 мин (Полтава)

ГОЛ, 0:1! Чебер, 30 мин

ГОЛ, 0:2! Бабогло, 50 мин

ГОЛ, 0:3! Костенко, 70 мин

По теме:
ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ
Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»
Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Карпаты Львов Полтава - Карпаты видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12 марта 2026, 22:52 2
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб
Футбол | 13 марта 2026, 07:32 3
Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб
Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб

Диалло перешел в «Рух»

В Украину вернулся футболист, который последний год не выходил на поле
Футбол | 13.03.2026, 13:21
В Украину вернулся футболист, который последний год не выходил на поле
В Украину вернулся футболист, который последний год не выходил на поле
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13.03.2026, 09:30
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 109
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем