Полтава – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Аутсайдер чемпионата – «Полтава» – и львовские «Карпаты» встретились в пятницу, 13 марта, в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Украина». Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Карпаты» разместились на 11-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур. 13 марта

Полтава – Карпаты – 0:2 (обновляется)

Гол: Чебер, 30, Бабаогло, 50

Нереализованный пенальти. Плахтыр, 25 мин (Полтава)

ГОЛ, 0:1! Чебер, 30 мин

ГОЛ, 0:2! Бабогло, 50 мин

ГОЛ, 0:3! Костенко, 70 мин