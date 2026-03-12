Лига конференций12 марта 2026, 19:59 |
Лех – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
12 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Лех и Шахтер.
Коллективы играют на стадионе в городе Познань. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 12 марта
Лех (Польша) – Шахтер (Украина) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Лех – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
