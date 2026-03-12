Лех – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

12 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Лех и Шахтер.

Коллективы играют на стадионе в городе Познань. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Лех (Польша) – Шахтер (Украина) – 0:0 (матч продолжается)

Лех – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция