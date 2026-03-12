Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лех – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
12 марта 2026, 19:59 |
386
0

Лех – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26

12 марта 2026, 19:59 |
386
0
Лех – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

12 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 между командами Лех и Шахтер.

Коллективы играют на стадионе в городе Познань. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 12 марта

Лех (Польша) – Шахтер (Украина) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Лех – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ФОТО. Полная концентрация. Шахтер провел финальную разминку перед Лехом
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Познани, где сыграет матч ЛК против Леха
ФОТО. Как выглядит раздевалка Шахтера перед матчем с Лехом в 1/8 финала ЛК
Лех Познань Шахтер Донецк Лех - Шахтер видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
Футбол | 12 марта 2026, 06:57 14
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал

Динамо заявило на УПЛ 18-летнего малийца Саване Усмана

Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Футбол | 11 марта 2026, 22:55 0
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов

Киевляне так и не совершили ни одного входящего трансфера

Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Футбол | 12.03.2026, 06:23
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги первых матчей: разгром от Реала, шоу в Париже
Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину
Футбол | 12.03.2026, 18:19
Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину
Что ждет украинца? В Интере приняли решение по Лунину
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Футбол | 12.03.2026, 11:36
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
10.03.2026, 23:35 92
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 2
Бокс
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 3
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем