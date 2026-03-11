ПСЖ – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

11 марта ПСЖ принимает Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Команды проводят поединок на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

ПСЖ (Франция) – Челси (Англия) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Баркола, 10

ПСЖ – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция