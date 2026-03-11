Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 марта 2026, 22:10 | Обновлено 11 марта 2026, 22:27
0

ПСЖ – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26

ПСЖ – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта ПСЖ принимает Челси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Команды проводят поединок на стадионе Парк-де-Пренс в Париже, столице Франции. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

ПСЖ (Франция) – Челси (Англия) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Баркола, 10

(новость обновляется)

ПСЖ – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ВИДЕО. Фантастика от Вальверде. Ман Сити горит 0:3 в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Гюсто поразил ворота Сафонова и сделал счет 1:1 в матче ПСЖ – Челси
ВИДЕО. Реал забил дважды в ворота Ман Сити. Куртуа принял участие в голе
