Лига чемпионов11 марта 2026, 21:15
Байер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26
11 марта 2026, 21:15
11 марта Байер и Арсенал проводят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Команды играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 11 марта
Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Андрих, 46
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Андрих, 46 мин.
