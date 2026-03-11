Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 марта 2026, 21:15
0

Байер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26

Байер – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта Байер и Арсенал проводят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команды играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 11 марта

Байер (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Андрих, 46

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Андрих, 46 мин.

Байер Арсенал Лондон Лига чемпионов видео голов и обзор Роберт Андрих
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
