Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 19:01 |
Динамо сообщило о возвращении двоих футболистов перед матчем с Оболонью

Константин Вивчаренко и Владислав Кабаев восстановились от травм и провели тренировку

11 марта 2026, 19:01 |
ФК Динамо Киев

Уже за считанные дни киевское «Динамо» сыграет матч 20-го тура Украинской Премьер-Лиги против «Оболони». «Бело-синие» продолжают подготовку к киевскому дерби, проведя накануне на клубной базе в Вити-Литовской очередную тренировку.

День для игроков «Динамо» начался с работы в тренажерном зале. Вскоре тренировка перешла на футбольное поле, где подопечные Игоря Костюка провели традиционную разминку и выполнили беговые упражнения.

Команда получила существенное усиление – полузащитник Владислав Кабаев восстановился от травмы и вернулся к работе в общей группе с определенными ограничениями. Также к тренировкам после болезни вернулся защитник Константин Вивчаренко.

После разминки и беговых упражнений футболисты работали в группах. Вратари занимались отдельно под наблюдением тренеров, а полевых игроков разделили на три группы. В таком составе они выполняли упражнения, направленные на контроль мяча.

Позже акцент был смещен на завершение атак. Динамовцы отрабатывали комбинации, завершавшиеся ударом по воротам. В заключение игроки провели двустороннюю встречу на поле уменьшенного размера.

Матч «Динамо» – «Оболонь» состоится в пятницу, 13 марта, на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Николай Тытюк
Источник: ФК Динамо Киев
