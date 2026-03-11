Динамо сообщило о возвращении двоих футболистов перед матчем с Оболонью

Уже за считанные дни киевское «Динамо» сыграет матч 20-го тура Украинской Премьер-Лиги против «Оболони». «Бело-синие» продолжают подготовку к киевскому дерби, проведя накануне на клубной базе в Вити-Литовской очередную тренировку.

День для игроков «Динамо» начался с работы в тренажерном зале. Вскоре тренировка перешла на футбольное поле, где подопечные Игоря Костюка провели традиционную разминку и выполнили беговые упражнения.

Команда получила существенное усиление – полузащитник Владислав Кабаев восстановился от травмы и вернулся к работе в общей группе с определенными ограничениями. Также к тренировкам после болезни вернулся защитник Константин Вивчаренко.

После разминки и беговых упражнений футболисты работали в группах. Вратари занимались отдельно под наблюдением тренеров, а полевых игроков разделили на три группы. В таком составе они выполняли упражнения, направленные на контроль мяча.

Позже акцент был смещен на завершение атак. Динамовцы отрабатывали комбинации, завершавшиеся ударом по воротам. В заключение игроки провели двустороннюю встречу на поле уменьшенного размера.

Матч «Динамо» – «Оболонь» состоится в пятницу, 13 марта, на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

