Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Чемпионат мира
11 марта 2026, 14:07 | Обновлено 11 марта 2026, 14:31
3092
20

ОФИЦИАЛЬНО. Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026

С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны

11 марта 2026, 14:07 | Обновлено 11 марта 2026, 14:31
3092
20 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Министр спорта Ирана Ахмад Доянмали заявил об отказе сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 по футболу, который состоится в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде:

«Учитывая, что это коррумпированное правительство убило нашего лидера, мы не можем участвовать в чемпионате мира ни при каких условиях.

За восемь-девять месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших граждан. Поэтому мы не имеем возможности участвовать в чемпионате в таких условиях».

Сборная Ирана на ЧМ-2026 должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

США Иран сборная Ирана по футболу снятие с чемпионата ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: The Touchline
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
На*уй з пляжу!
Ответить
+3
Vbolivalnyk-Peter
У фіналі плей-офф кваліфікації Азії Ірак переміг ОАЕ, з огляду на те, що кожен континент має певні квоти, місце Ірану мають зайняти Ірак, а ОАЕ мають грати "стики". Однак корумпована ФІФА може вигадати що завгодно!
Ответить
+2
New Zelander
Логічно було б віддати Україні путівку на ЧМ - за те що Іран її атакував своїми дронами і вбив багато українців. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Mark4854590
Не знаю, що вирішить ФІФА. Але мабуть логічно було б віддати путівку Іраку, як азійській збірній. Вони вже і так у фіналі плейоф. А Суринам та Болівія розіграють путівку
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ivankondrat96
Я особливо не здивуюсь, якщо захочуть туди кацапів протягнути. Принаймні заяви такі точно будуть
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
У нас є карти )
Ответить
0
Oleg_Yurchenko
А шо таке? Спорт же внє палітікі. Чи щось сталось?
Ответить
0
Сказки ДАмбаса
Суркис мешает банану, а Трамп ирану - этот самьій как его... Волюнтаризм)
Ответить
0
DK2025
На болотах подняли невообразимый вой. Сейчас инфантильному будут отгружать сундук бабла или золота - чтобы, невзирая на все зверства рашки их без всякого отбора к трамппапульке подкинули
Ответить
-1
Андрій Заліщук
А хто замість Ірану буде?
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
AlexDSan
Ой да ладно. За місяць буде інший, проамериканський, уряд і рішення зміниться кардинально.
Ответить
-2
Денис Брегін
 о богі, о аллах всемогутній , яка ж втрата для світового футболу!
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
