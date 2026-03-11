ОФИЦИАЛЬНО. Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны
Министр спорта Ирана Ахмад Доянмали заявил об отказе сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 по футболу, который состоится в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде:
«Учитывая, что это коррумпированное правительство убило нашего лидера, мы не можем участвовать в чемпионате мира ни при каких условиях.
За восемь-девять месяцев нам навязали две войны, в результате которых погибли тысячи наших граждан. Поэтому мы не имеем возможности участвовать в чемпионате в таких условиях».
Сборная Ирана на ЧМ-2026 должна сыграть в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.
