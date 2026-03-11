ФОТО. Шахтер отправился из Стамбула в Познань на матч Лиги конференций

В среду, 11 марта, футболисты «Шахтера» завершили тренировочный мини-сбор в Турции и отправились в Польшу на матч Лиги конференций.

Утром горняки совершили перелет из Стамбула в Познань, где приземлились около 11:00 по местному времени.

Вечером 11 марта пройдут традиционные медиа-мероприятия: открытая тренировка команды и предматчевая пресс-конференция главного тренера Арды Турана и игрока оранжево-черных.

Первый поединок 1/8 финала Лиги конференций УЕФА «Лех» – «Шахтер» состоится на арене «Познань Стедиум» в Познани (Польша) в четверг, 12 марта, в 19:45 по киевскому времени.

