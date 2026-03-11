Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона спасала игру в ЛЧ, неудача Ливерпуля, скандал с Вернидубом
Другие новости
11 марта 2026, 11:23 | Обновлено 11 марта 2026, 12:00
465
0

Барселона спасала игру в ЛЧ, неудача Ливерпуля, скандал с Вернидубом

Главные новости за 10 марта на Sport.ua

11 марта 2026, 11:23 | Обновлено 11 марта 2026, 12:00
465
0
Барселона спасала игру в ЛЧ, неудача Ливерпуля, скандал с Вернидубом
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 марта.

1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Барселона спасла игру против Ньюкасла, а Ливерпуль уступил Галатасараю

2. Спаслись с пенальти. Барселона в ЛЧ едва устояла на поле Ньюкасла
Испанский гранд совершил очередной тяжелый визит в Англию

3. Интрига жива? Семь голов: Атлетико разобрал Тоттенхэм в 1/8 финала ЛЧ
Матрасники одолели шпор со счетом 5:2, дубль Хулиана Альвареса

4. Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту в ЛЧ, Кейн отдыхал
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 6:1

5. Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:0

6. Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Известный тренер пожал руку Бердыеву

7. Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Продолжает выступление Элина Свитолина

8. Усик назвал грандиозный бой, который проведет после поединка с Верховеном
Боксер стремится к поединку с победителем пары Уордли – Дюбуа

9A. Паралимпиада. Алексик и Баль вошли в топ-5 в финале лыжного спринта
Два украинских параатлета остались вне тройки призеров

9B. Неудачный день. Медальный зачет Паралимпиады: Украина откатилась на 5 место
Сине-желтая команда не сумела взять награды в лыжных спринтерских гонках

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Продолжается борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2026/27

По теме:
Скандал с судейством, драма для Ярмолюка, гол Русина, успех Свитолиной
Победа Динамо, трофей Калининой, золото Чепурного, бронзовые эстафеты ЮЧМ
Бенефис Супряги, шоу в Кубке Англии, успехи теннисисток, 7 место в эстафете
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Футбол | 11 марта 2026, 08:51 4
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»

Тренер высказался о лидерстве в клубе

Суркис и Вирастюк неожиданно разошлись во мнениях по поводу Гераскевича
Другие виды | 11 марта 2026, 04:21 2
Суркис и Вирастюк неожиданно разошлись во мнениях по поводу Гераскевича
Суркис и Вирастюк неожиданно разошлись во мнениях по поводу Гераскевича

Состоялось голосование в ВРУ по присвоению спортсмену ордена «За заслуги»

Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником
Футбол | 11.03.2026, 10:43
Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником
Договорились о громком трансфере. Динамо прощается с полузащитником
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Футбол | 10.03.2026, 23:35
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
«Снова ложь!» В Полесье жестко отреагировали на пленки от УАФ
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Футбол | 11.03.2026, 08:27
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 31
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 2
Бокс
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
Сколько заработали Калинина и Олейникова за Анталью, где сыграли в финале?
09.03.2026, 13:27 1
Теннис
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 3
Теннис
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
09.03.2026, 10:23 84
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
09.03.2026, 08:54 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем