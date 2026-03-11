Барселона спасала игру в ЛЧ, неудача Ливерпуля, скандал с Вернидубом
Главные новости за 10 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 марта.
1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Барселона спасла игру против Ньюкасла, а Ливерпуль уступил Галатасараю
2. Спаслись с пенальти. Барселона в ЛЧ едва устояла на поле Ньюкасла
Испанский гранд совершил очередной тяжелый визит в Англию
3. Интрига жива? Семь голов: Атлетико разобрал Тоттенхэм в 1/8 финала ЛЧ
Матрасники одолели шпор со счетом 5:2, дубль Хулиана Альвареса
4. Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту в ЛЧ, Кейн отдыхал
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 6:1
5. Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:0
6. Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина
Известный тренер пожал руку Бердыеву
7. Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс
Продолжает выступление Элина Свитолина
8. Усик назвал грандиозный бой, который проведет после поединка с Верховеном
Боксер стремится к поединку с победителем пары Уордли – Дюбуа
9A. Паралимпиада. Алексик и Баль вошли в топ-5 в финале лыжного спринта
Два украинских параатлета остались вне тройки призеров
9B. Неудачный день. Медальный зачет Паралимпиады: Украина откатилась на 5 место
Сине-желтая команда не сумела взять награды в лыжных спринтерских гонках
10. Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Продолжается борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2026/27
