Барселона спасала игру в ЛЧ, неудача Ливерпуля, скандал с Вернидубом

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 марта.

1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико

Барселона спасла игру против Ньюкасла, а Ливерпуль уступил Галатасараю

2. Спаслись с пенальти. Барселона в ЛЧ едва устояла на поле Ньюкасла

Испанский гранд совершил очередной тяжелый визит в Англию

3. Интрига жива? Семь голов: Атлетико разобрал Тоттенхэм в 1/8 финала ЛЧ

Матрасники одолели шпор со счетом 5:2, дубль Хулиана Альвареса

4. Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту в ЛЧ, Кейн отдыхал

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 6:1

5. Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился со счетом 1:0

6. Юрий Вернидуб попал в скандал, связанный со сторонником путина

Известный тренер пожал руку Бердыеву

7. Стала известна половина участниц 1/4 финала большого турнира в Индиан-Уэллс

Продолжает выступление Элина Свитолина

8. Усик назвал грандиозный бой, который проведет после поединка с Верховеном

Боксер стремится к поединку с победителем пары Уордли – Дюбуа

9A. Паралимпиада. Алексик и Баль вошли в топ-5 в финале лыжного спринта

Два украинских параатлета остались вне тройки призеров

9B. Неудачный день. Медальный зачет Паралимпиады: Украина откатилась на 5 место

Сине-желтая команда не сумела взять награды в лыжных спринтерских гонках

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос

Продолжается борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов 2026/27