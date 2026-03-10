Атлетико – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26
10 марта мадридский Атлетико принимает лондонский Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Команды играют на стадионе Метрополитано в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 10 марта
Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 5:1 (матч продолжается)
Голы: Льоренте, 6, Гризманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26
(новость обновляется)
Атлетико – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
