Лига чемпионов
10 марта 2026, 23:20 | Обновлено 10 марта 2026, 23:57
Атлетико – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта мадридский Атлетико принимает лондонский Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команды играют на стадионе Метрополитано в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 10 марта

Атлетико (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 5:1 (матч продолжается)

Голы: Льоренте, 6, Гризманн, 14, Альварес, 15, 55, Ле Норман, 22 – Порро, 26

(новость обновляется)

Атлетико – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

