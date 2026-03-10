Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
10 марта 2026, 20:04 | Обновлено 10 марта 2026, 20:46
492
0

Галатасарай – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

10 марта 2026, 20:04 | Обновлено 10 марта 2026, 20:46
492
0
Галатасарай – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта 2026 года состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между турецким «Галатасараем» и английским «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе Ремс Парк в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
Гол: Лемина, 7

ГОЛ, 1:0! Марио Лемина, 7 мин.

По теме:
Ньюкасл и Барселона назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
ВИДЕО. Галатасарай неожиданно забил в дебюте игры с Ливерпулем
Буде-Глимт – единственный клуб в 1/8 ЛЧ, выигравший все матчи в 2026 году
Ливерпуль Галатасарай Марио Лемина видео голов и обзор Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 10 марта 2026, 20:11 0
Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву

Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев
Футбол | 10 марта 2026, 15:15 6
Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев
Легенда Шахтера высказался о потенциальной натурализации бразильцев

Андрей Воробей Педриньо и Педро Энрике в сборной видеть не желает

Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Футбол | 10.03.2026, 11:03
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Суркис впервые отреагировал на скандал в матче Полесье – Динамо
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10.03.2026, 16:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10.03.2026, 09:49
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 13
Теннис
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02 2
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 11
Бокс
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 1
Футбол
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 14
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем