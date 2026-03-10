Лига чемпионов10 марта 2026, 20:04 | Обновлено 10 марта 2026, 20:46
Галатасарай – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
10 марта 2026 года состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между турецким «Галатасараем» и английским «Ливерпулем».
Игра проходит на стадионе Ремс Парк в Стамбуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта
Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
Гол: Лемина, 7
ГОЛ, 1:0! Марио Лемина, 7 мин.
