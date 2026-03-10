Галатасарай – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 марта 2026 года состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между турецким «Галатасараем» и английским «Ливерпулем».

Игра проходит на стадионе Ремс Парк в Стамбуле.

Ответный матч состоится 18 марта в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, 1-й матч, 10 марта

Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

Гол: Лемина, 7

