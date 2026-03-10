Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Против Руха Эпицентра не смогут помочь несколько травмированных футболистов
Украина. Премьер лига
10 марта 2026, 19:27 | Обновлено 10 марта 2026, 19:28
На очереди у «Эпицентра» битва за шесть очков

ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, 10 марта футболисты «Эпицентра» на тренировочной базе «Левого Берега» начали подготовку к календарному поединку 20 тура УПЛ с соседом по таблице – «Рухом». В таких случаях говорят, что на кону будет 6 очков.

По имеющейся информации, 15 марта «Эпицентру» в Киеве не сможет помочь дисквалифицированный стопер испанец Кош. Но у главного тренера Сергея Нагорняка уже есть кем его заменить. Речь идет о Степане Григоращуке, еще одном испанском легионере Оливейре или опорном полузащитнике Андрее Липовузе, который также может сыграть и в центре обороны.

А после возвращения в строй Александра Климца обострится конкуренция и за место в старте на левом фланге защиты. В предыдущем туре с «Колосом» на этой позиции играл дебютант Валерий Лучкевич.

Кроме Коша в игре с «Рухом» из-за травм будут отсутствовать Владимир Танчик, Андрей Борячук, Владислав Кристин, а дольше всех в лазарете будет находиться Иван Бендера.

Сейчас подоляне на 14 месте в УПЛ, набрав 17 очков.

Ранее «Эпицентр» побил один из старейших «рекордов» УПЛ.

Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
