Украина. Премьер лига09 марта 2026, 18:44 |
Верес – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ 2025/26
9 марта проходит матч 19-го тура УПЛ 2025/26 между командами Верес Ровно и ЛНЗ Черкассы.
Коллективы играют на стадионе Авангард в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
УПЛ 2025/26. 19-й тур, 9 марта
Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (матч продолжается)
Гол: Дидык, 33
ГОЛ! Дидык, 33-я минута, 0:1
