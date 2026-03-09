Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 18:44 |
0

Верес – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ 2025/26

ЛНЗ Черкассы

9 марта проходит матч 19-го тура УПЛ 2025/26 между командами Верес Ровно и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы играют на стадионе Авангард в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 19-й тур, 9 марта

Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (матч продолжается)

Гол: Дидык, 33

(новость обновляется)

ГОЛ! Дидык, 33-я минута, 0:1

Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Дидык
