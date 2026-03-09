Верес – ЛНЗ Черкассы. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 марта проходит матч 19-го тура УПЛ 2025/26 между командами Верес Ровно и ЛНЗ Черкассы.

Коллективы играют на стадионе Авангард в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

УПЛ 2025/26. 19-й тур, 9 марта

Верес – ЛНЗ Черкассы – 0:0 (матч продолжается)

Гол: Дидык, 33

(новость обновляется)

ГОЛ! Дидык, 33-я минута, 0:1