Фонсека рассказал о проблемах Лиона и вынес вердикт Роману Яремчуку

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда в матче 25-го тура чемпионата против «Парижа» (1:1).

Португальский специалист признался, что вынужден тщательно следить за игровым временем своих форвардов – Романа Яремчука и Эндрика, чтобы избежать травм.

Оба футболиста ранее получали мало практики в мадридском «Реале» и греческом «Олимпиакосе» соответственно.

«Нельзя забывать, что Эндрик целый год не играл. Он начал чаще выходить на поле, а последние несколько матчей были очень напряженными. Было невозможно вернуть футболистов в оптимальную форму.

Если бы Эндрик вышел в стартовом составе против «Парижа», был бы риск повторной травмы.

Яремчук тоже впервые за долгое время отыграл все 90 минут (в Кубке против «Ланса»), поэтому ему было невозможно выйти в стартовом составе с «Парижем». Мы не хотим рисковать и допускать новых травм.

Беспокоит ли нас это? Да. Но я надеюсь, что во время международного перерыва у нас появится больше игроков в распоряжении», – подытожил Фонсека.