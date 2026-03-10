Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фонсека рассказал о проблемах Лиона и вынес вердикт Роману Яремчуку
Франция
10 марта 2026, 11:27 |
347
0

Фонсека рассказал о проблемах Лиона и вынес вердикт Роману Яремчуку

Наставник французской команды вынужден тщательно следить за игровым временем украинца

10 марта 2026, 11:27 |
347
0
Фонсека рассказал о проблемах Лиона и вынес вердикт Роману Яремчуку
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда в матче 25-го тура чемпионата против «Парижа» (1:1).

Португальский специалист признался, что вынужден тщательно следить за игровым временем своих форвардов – Романа Яремчука и Эндрика, чтобы избежать травм.

Оба футболиста ранее получали мало практики в мадридском «Реале» и греческом «Олимпиакосе» соответственно.

«Нельзя забывать, что Эндрик целый год не играл. Он начал чаще выходить на поле, а последние несколько матчей были очень напряженными. Было невозможно вернуть футболистов в оптимальную форму.

Если бы Эндрик вышел в стартовом составе против «Парижа», был бы риск повторной травмы.

Яремчук тоже впервые за долгое время отыграл все 90 минут (в Кубке против «Ланса»), поэтому ему было невозможно выйти в стартовом составе с «Парижем». Мы не хотим рисковать и допускать новых травм.

Беспокоит ли нас это? Да. Но я надеюсь, что во время международного перерыва у нас появится больше игроков в распоряжении», – подытожил Фонсека.

По теме:
4 команды топ-5 лиг уже забили 100+ голов в сезоне во всех турнирах
Драматическое спасение Лиона: какую оценку за матч получил Яремчук?
Лион Яремчука вырвал ничью у Парижа на 90+6-й, но выпал из топ-3 Лиги 1
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион Париж
Николай Тытюк Источник: RMC Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Футбол | 09 марта 2026, 10:23 67
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо

У президента клуба есть ряд требований

Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Футбол | 09 марта 2026, 08:54 11
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»
Игорь СУРКИС: «Я не понимаю, для чего он вообще нужен Динамо»

Тренер против искусственных полей

Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026
Футбол | 10.03.2026, 00:50
Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026
Весь мир сошел с ума: в ФИФА шокированы спросом на билеты на ЧМ-2026
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 10.03.2026, 07:53
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 09.03.2026, 21:34
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 5
Футбол
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 38
Футбол
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
Костюк отправил четкий месседж Ярмоленко и другим ветеранам Динамо
09.03.2026, 05:02
Футбол
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
08.03.2026, 09:16 19
Футбол
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина выбила американку и вышла в 1/8 финала тысячника в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 02:10 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем