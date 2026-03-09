Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наставник Жироны: «Я думаю, Виктор Цыганков это прекрасно понял»
09 марта 2026, 14:33 |
Наставник Жироны: «Я думаю, Виктор Цыганков это прекрасно понял»

Мичел недоволен проблемами в обороне, большим количеством пропущенных мячей и игрой в атаке

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел поделился эмоциями после матча чемпионата Испании, в котором его подопечные забили на последних минутах и вырвали ничью в матче с «Леванте» (1:1).

«Я не разгневан, мы завоевали один балл. «Леванте» – качественная команда, они провели сильный матч. С первой минуты мы планировали доминировать.

«Леванте» часто отбирал у нас мяч, оказывая давление. Это опасная команда, но мы все равно контролировали игру. Проблемы начались, когда они вышли вперед.

Удаление действительно помогло нам, потому что с 10 игроками соперник немного оступил назад, но в последней трети поля мы не очень хорошо выполнили свою работу.

У нас было очень мало доминирования с агрессией, перехода из фланга на фланг, поиска розыгрыша два в один против защитника соперников. Мы показали индивидуальные усилия, но которые ни к чему ни привели...

Я думаю, Виктор Цыганков это прекрасно понял. Мы забиваем очень мало голов, а количество пропущенных мячей поставило нас в затруднительное положение. Мы улучшили игру в обороне, но проблемы в атаке никуда не делись», – подытожил Мичел.

По теме:
Валенсия одолела Алавес в Ла Лиге: пять голов, два удаления и два пенальти
4 команды топ-5 лиг уже забили 100+ голов в сезоне во всех турнирах
ФОТО. Футболистка Барселоны поразила своей красотой и стилем
Burevestnik
по цій замітці Циганков мало забиває голів, а всі інші в шоколаді.
якась х..ня, а не інфа...
