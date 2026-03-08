С участием Малиновского. Дженоа обыграла Рому в Серии А

8 марта генуэзское «Дженоа» шокировало римскую «Рому» в 28-м туре итальянской Серии А.

«Грифоны» в волевом стиле переиграли «волков» на своей арене – «Стадио Луиджи Феррарис» (2:1).

На перерыв команды ушли по нулевому счету, развязка пришлась на вторую половину.

Хозяева вышли первыми вперед, но гости быстро вернули паритет.

Ничья на табло держалась долго, пока на 64-й минуте на поле не вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Именно при его участии «грифоны» провели опасную атаку под завершение матча, которая наконец принесла победу.

Серия А. 28-й тур, 8 марта

«Дженоа» – «Рома» – 2:1

Голы: Мессиас, 52 (пен.), Витинья, 80 – Н'Дика, 55

Фотогалерея матча:

