С участием Малиновского. Дженоа обыграла Рому в Серии А
«Волки» растеряли преимущество по ходу матча
8 марта генуэзское «Дженоа» шокировало римскую «Рому» в 28-м туре итальянской Серии А.
«Грифоны» в волевом стиле переиграли «волков» на своей арене – «Стадио Луиджи Феррарис» (2:1).
На перерыв команды ушли по нулевому счету, развязка пришлась на вторую половину.
Хозяева вышли первыми вперед, но гости быстро вернули паритет.
Ничья на табло держалась долго, пока на 64-й минуте на поле не вышел украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Именно при его участии «грифоны» провели опасную атаку под завершение матча, которая наконец принесла победу.
Серия А. 28-й тур, 8 марта
«Дженоа» – «Рома» – 2:1
Голы: Мессиас, 52 (пен.), Витинья, 80 – Н'Дика, 55
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина выиграла украинское дерби у Александры и завоевала трофей турецкого турнира
Украинский вратарь может перейти в миланский Интер
Малиновский - победный пред-ассист. Жаль потом еще супершанс не забил. Был бы точно героем матча.
Я аж кайфонул от второго тайма, в стиле АПЛ на встречных курсах, футбол не типичный для Италии и игра команд практически одного уровня.
Ждем Derby della Madonnina