Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 20:00 поединок чемпионата Португалии
В воскресенье, 8 марта, состоится центральный матч 25-го тура чемпионата Португалии: «Бенфика» – «Порту».
Битву грандов португальского футбола примет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Начало – в 20:00.
Украинские игроки – Анатолий Трубин и Георгий Судаков – готовятся помочь «орлам» в важном противостоянии.
«Порту» сейчас возглавляет турнирную таблицу (65 очков), «Бенфика» – третья (58 баллов).
Предыдущая встреча команд прошла в Кубке Португалии в рамках 1/4 финала. Тот матч «Бенфика» проиграла со счетом 0:1.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
