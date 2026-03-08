Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Бенфика
08.03.2026 20:00 - : -
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
08 марта 2026, 11:54 | Обновлено 08 марта 2026, 11:55
35
0

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 20:00 поединок чемпионата Португалии

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 марта, состоится центральный матч 25-го тура чемпионата Португалии: «Бенфика» – «Порту».

Битву грандов португальского футбола примет «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Начало – в 20:00.

Украинские игроки – Анатолий Трубин и Георгий Судаков – готовятся помочь «орлам» в важном противостоянии.

«Порту» сейчас возглавляет турнирную таблицу (65 очков), «Бенфика» – третья (58 баллов).

Предыдущая встреча команд прошла в Кубке Португалии в рамках 1/4 финала. Тот матч «Бенфика» проиграла со счетом 0:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Порту
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков Порту Бенфика - Порту
Оцените материал
(1)
