Атлетико вырвал победу против Реала Сосьедад в матче с пятью голами

В матче 27-го тура Ла Лиги Атлетико Мадрид на стадионе Сивитас Метрополитано одолел Реал Сосьедад со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте – отличился Александр Сьорлот. Однако на 9-й минуте Карлос Солер восстановил равновесие. Во втором тайме Николас Гонсалес вывел мадридцев вперед (67), но почти сразу Микель Оярсабаль сравнял счет (68). Победу «матрасникам» принес дубль Гонсалеса на 81-й минуте.

После 27 туров Атлетико Мадрид имеет 54 очка и идет третьим, а Реал Сосьедад с 35 баллами занимает восьмое место.

Ла Лига. 27-й тур.

Атлетико – Реал С – 3:2

Голы: Серлот, 5, Гонсалес, 67, 81 – Солер, 9, Оярсабаль, 68.

