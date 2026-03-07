Атлетико вырвал победу против Реала Сосьедад в матче с пятью голами
Мадридцы победили со счетом 3:2
В матче 27-го тура Ла Лиги Атлетико Мадрид на стадионе Сивитас Метрополитано одолел Реал Сосьедад со счетом 3:2.
Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте – отличился Александр Сьорлот. Однако на 9-й минуте Карлос Солер восстановил равновесие. Во втором тайме Николас Гонсалес вывел мадридцев вперед (67), но почти сразу Микель Оярсабаль сравнял счет (68). Победу «матрасникам» принес дубль Гонсалеса на 81-й минуте.
После 27 туров Атлетико Мадрид имеет 54 очка и идет третьим, а Реал Сосьедад с 35 баллами занимает восьмое место.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Ла Лига. 27-й тур.
Атлетико – Реал С – 3:2
Голы: Серлот, 5, Гонсалес, 67, 81 – Солер, 9, Оярсабаль, 68.
Three goals, three points ❤️🤍 pic.twitter.com/l95Rj4weFk— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья отыграл весь матч против «Монако»
Слова актрисы о Роналду быстро стали вирусными среди футбольных фанатов