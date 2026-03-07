Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
07 марта 2026, 20:27 | Обновлено 07 марта 2026, 20:43
ФОТО. Тренер Жироны: «Мы забили чистый гол. Никакого офсайда у Ваната»

Мичел оценил сложную ничью в Ла Лиге

ФОТО. Тренер Жироны: «Мы забили чистый гол. Никакого офсайда у Ваната»
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в сложном матче чемпионата Испании сыграла вничью 1:1 с Леванте, забив гол в компенсированное время.

При этом сперва мяч гостей отменили из-за офсайда у форварда Владислава Ваната, но затем VAR показал, что все было чисто и мяч засчитали.

«Там чистый гол, никакого нарушения правил у Ваната. Была большая дистанция между ним и вратарем соперника Райаном. Никаких офсайдов или нарушений, он не закрывал обзор», – убежден Мичел.

Тренер доволен, что удалось спасти ничью.

«В матчах против Севильи и Алавеса мы потеряли очки, а сегодня удалось набрать один пункт. Продолжаем борьбу. Еще никто себе ничего не гарантировал», – добавил тренер.

Жирона с 31 очком идет на 12-й позиции.

Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Владислав Ванат
Иван Зинченко Источник: AS
