Украина – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 марта 2026, 19:37 |
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации женского ЧМ-2027

УАФ

Женская сборная Украины проводит матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

7 марта в 19:00 женская сборная Украины играет против команды Испании. Игра проходит в турецкой Анталье на стадионе Мардан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре в Анталье Украина уступила Англии (1:6). Испания на домашней арене переиграла Исландию (3:0).

Пары 2-го тура (7 марта): Украина – Испания, Англия – Исландия – 2:0 (матч закончен).

Турнирное положение: Англия (6 очков), Испания (3), Исландия, Украина (по 0).

Видеозапись матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
