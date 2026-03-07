Украина – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура квалификации женского ЧМ-2027
Женская сборная Украины проводит матч 2-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
7 марта в 19:00 женская сборная Украины играет против команды Испании. Игра проходит в турецкой Анталье на стадионе Мардан.
В первом туре в Анталье Украина уступила Англии (1:6). Испания на домашней арене переиграла Исландию (3:0).
Пары 2-го тура (7 марта): Украина – Испания, Англия – Исландия – 2:0 (матч закончен).
Турнирное положение: Англия (6 очков), Испания (3), Исландия, Украина (по 0).
Видеозапись матча
