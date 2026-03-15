Оценены шансы сборной Украины пройти Швеции и выход на чемпионат мира

Известный статистический портал Football Meets Data оценил шансы участников плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026.

Наибольшие шансы получили Турция (49%), Италия (48%) и Дания (46%).

Сборная Украины заняла четвертое место среди главных фаворитов на мундиаль, Football Meets Data дает на это 39%. Успех подопечных Сергея Реброва в полуфинале плей-офф против шведов оценен в 65%.

Ранее Сергей Ребров подтвердил потерю сразу четырех важных футболистов, которые не смогут сыграть в предстоящем поединке со Швецией.