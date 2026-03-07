Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Леванте – Жирона. Ванат, Цыганков играют. Видео голов, обзор (обновляется)
Испания
Леванте – Жирона. Ванат, Цыганков играют. Видео голов, обзор (обновляется)

Команды встретились 7 марта в матче 27-го тура чемпионата Испании

Леванте – Жирона. Ванат, Цыганков играют. Видео голов, обзор (обновляется)

В субботу, 7 марта, «Леванте» и «Жирона» встретились в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Местом проведения поединка стал стадион ««Estadi Ciutat de València»». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Жирона» набрала 30 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. «Леванте» занимает 19-е место, имея в своем активе 21 пункт.

Испанская Ла Лига, 27-й тур. 7 марта

Леванте Жирона 0:0 (обновляется)

Видео голов:

футбол Испания
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 0
