Леванте – Жирона. Ванат, Цыганков играют. Видео голов, обзор (обновляется)
Команды встретились 7 марта в матче 27-го тура чемпионата Испании
В субботу, 7 марта, «Леванте» и «Жирона» встретились в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Местом проведения поединка стал стадион ««Estadi Ciutat de València»». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 17:15 по киевскому времени.
«Жирона» набрала 30 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. «Леванте» занимает 19-е место, имея в своем активе 21 пункт.
Испанская Ла Лига, 27-й тур. 7 марта
Леванте – Жирона – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
