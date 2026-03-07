Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 15:27 |
205
0

Оболонь – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Подопечные Александра Антоненко и Патрика ван Леувена встретились в матче 19-го тура

07 марта 2026, 15:27 |
205
0
Оболонь – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украинская Премьер-лига. Оболонь – Кривбасс

В субботу, 7 марта, киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Оболонь-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Кривбасс» разместился на пятой позиции, имея в своем активе 30 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта

Оболонь Кривбасс 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Премьер-лиги перенесли во Львов из-за погодных условий
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Футболист сборной Украины из-зя тяжелой травмы вернется не раньше апреля
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Теннис | 07 марта 2026, 10:11 14
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге
Победа была близка. Ястремская вылетела из Индиан-Уэллса во втором круге

Даяна в трех сетах уступила представительнице Филиппин

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07 марта 2026, 07:02 25
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов

Илья отыграл весь матч против «Монако»

Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Футбол | 07.03.2026, 05:32
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
Йожеф САБО: «Они вывезли их за границу, в Украину уже не вернутся»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал
Футбол | 07.03.2026, 16:14
Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал
Кубок Англии. Арсенал не без проблем вышел в четвертьфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 136
Футбол
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
Сборная Украины получила солидное усиление перед матчем со Швецией
07.03.2026, 10:12 6
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
07.03.2026, 08:26 10
Футбол
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем