Оболонь – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 7 марта, киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Оболонь-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

«Оболонь» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 балла. «Кривбасс» разместился на пятой позиции, имея в своем активе 30 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта

Оболонь – Кривбасс – 0:0 (обновляется)

Видео голов: