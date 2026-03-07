Украина. Премьер лига07 марта 2026, 13:53 | Обновлено 07 марта 2026, 14:01
Эпицентр – Колос. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ
7 марта в рамках поединка 19-го тура УПЛ встретились «Эпицентр» и «Колос».
Поединок принимает стадион «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинская Премьер-лига. 19-й тур
Эпицентр – Колос – 2:0 (обновляется)
Голы: Себерио, 34, Супряга, 45+2
