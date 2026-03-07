Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Колос. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 13:53 | Обновлено 07 марта 2026, 14:01
Эпицентр – Колос. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

Эпицентр

7 марта в рамках поединка 19-го тура УПЛ встретились «Эпицентр» и «Колос».

Поединок принимает стадион «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

Эпицентр – Колос – 2:0 (обновляется)

Голы: Себерио, 34, Супряга, 45+2

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Колос
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
