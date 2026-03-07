Ангелина Калинина – Катарина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка сыграет против Катажины Кавы (Польша, WTA 146). Поединок начнется в 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Кавы.

Победительница поединка в финале встретится либо с Александрой Олейниковой, либо с Моюкой Утидзимой.