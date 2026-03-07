Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Катарина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 марта 2026, 07:11 | Обновлено 07 марта 2026, 07:12
29
0

Ангелина Калинина – Катарина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Анталье

07 марта 2026, 07:11 | Обновлено 07 марта 2026, 07:12
29
0
Ангелина Калинина – Катарина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

7 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В полуфинале украинка сыграет против Катажины Кавы (Польша, WTA 146). Поединок начнется в 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Кавы.

Победительница поединка в финале встретится либо с Александрой Олейниковой, либо с Моюкой Утидзимой.

📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александра Олейникова – Мюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уже вторая теннисистка получила угрозу убийства перед матчем
ОЛЕЙНИКОВА: «Сколько еще турниров мы потеряем? Может пора защищать спорт?»
Катажина Кава Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 06 марта 2026, 21:22 4
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Футбол | 07 марта 2026, 00:05 17
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов

Илья отыграл весь матч против «Монако»

Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Биатлон | 06.03.2026, 12:58
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Бокс | 06.03.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Пятый номер рейтинга ATP сенсационно вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2026, 01:05
Пятый номер рейтинга ATP сенсационно вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс
Пятый номер рейтинга ATP сенсационно вылетел из Мастерса в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 14
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 16
Другие виды
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем