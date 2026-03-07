WTA07 марта 2026, 07:11 | Обновлено 07 марта 2026, 07:12
29
0
Ангелина Калинина – Катарина Кава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Анталье
07 марта 2026, 07:11 | Обновлено 07 марта 2026, 07:12
29
0
7 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В полуфинале украинка сыграет против Катажины Кавы (Польша, WTA 146). Поединок начнется в 10:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Кавы.
Победительница поединка в финале встретится либо с Александрой Олейниковой, либо с Моюкой Утидзимой.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2026, 21:22 4
Михаил мог оказаться в «Порту»
Футбол | 07 марта 2026, 00:05 17
Илья отыграл весь матч против «Монако»
Биатлон | 06.03.2026, 12:58
Бокс | 06.03.2026, 08:29
Теннис | 07.03.2026, 01:05
Комментарии 0
Популярные новости
05.03.2026, 07:22 14
05.03.2026, 08:36 20
05.03.2026, 08:10 16
05.03.2026, 07:48 5
05.03.2026, 17:33 23
05.03.2026, 08:13 15
05.03.2026, 16:07 20
06.03.2026, 08:03 5