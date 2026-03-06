Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Франции
ПСЖ
06.03.2026 21:45 – 83 1 : 3
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
06 марта 2026, 22:44 | Обновлено 06 марта 2026, 22:45
290
0

ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 25-го тура чемпионата Франции.

06 марта 2026, 22:44 | Обновлено 06 марта 2026, 22:45
290
0
ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.

ПСЖ минимально уступает Монако после первого тайма (0:1).

У гостей отличился Магнес Аклиуш на 27-й минуте.

ГОЛ! 0:1. Магнес Аклиуш, 27 мин

Фотогалерея

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако), асcист Магнес Аклиуш.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако), асcист Фоларин Балогун.
По теме:
ВИДЕО. ПСЖ пропустил второй гол, забил футболист из рф
ВИДЕО. Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме
Иван Желизко отметился ассистом в матче Лехии Гданьск против Ягеллонии
Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Илья Забарный ПСЖ - Монако Магнес Аклиуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ефим КОНОПЛЯ: «Перед матчем Арда Туран провел с нами митинг»
Футбол | 06 марта 2026, 22:07 0
Ефим КОНОПЛЯ: «Перед матчем Арда Туран провел с нами митинг»
Ефим КОНОПЛЯ: «Перед матчем Арда Туран провел с нами митинг»

Защитник Шахтера рассказал о победе над Александрией

Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Футбол | 06 марта 2026, 09:19 2
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту

Рубчинский мог оказаться в Харькове, но не сложилось

В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 05:22
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Футбол | 06.03.2026, 00:32
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
Определена зарплата Тараса Степаненко в Колосе
СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»
Футбол | 06.03.2026, 20:23
СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»
СРНА: «Этот газон не соответствует УПЛ. И очень много вопросов к судьям»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 24
Футбол
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
06.03.2026, 06:32 2
Бокс
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
Туран указал на дверь украинскому игроку. Шахтер отправил его за границу
05.03.2026, 07:20 1
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 16
Другие виды
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем