ПСЖ – Монако. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 25-го тура чемпионата Франции.
6 марта в 21:45 проходит проходит матч 25-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ принимает Монако на домашнем стадионе Парк де Пренс в Париже.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе парижского клуба.
ПСЖ минимально уступает Монако после первого тайма (0:1).
У гостей отличился Магнес Аклиуш на 27-й минуте.
ГОЛ! 0:1. Магнес Аклиуш, 27 мин
Фотогалерея
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако), асcист Магнес Аклиуш.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако), асcист Фоларин Балогун.
