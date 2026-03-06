Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 16:17 | Обновлено 06 марта 2026, 17:16
Тренер Шахтера: «Где два пенальти? Плохой перфоманс судьи»

Яваш недоволен действиями арбитра

ФК Шахтер. Керем Яваш

Керем Яваш, который руководил игрой Шахтера в матче УПЛ против Александрии (1:0) в моменте отсутствия дисквалифицированного Арды Турана, оценил победу команды.

«Сложно играть на таких полях, но нам не хватало завершения атак. Однако я доволен тем, как сыграла команда. Взяли важные три очка перед игрой еврокубка. Хороший перфоманс от Шахтера. К сожалению, о таком же перфомансе не могу сказать по поводу судьи. Я недоволен».

«Где два удара с пенальти? Я считаю, что дважды нас лишили чистых пенальти. Надеюсь, арбитр сделает выводы».

«Матч с Лехом? Мы сейчас мы отправляемся в Стамбул, где будет мини-сбор, а потом едем в Польшу на матч с Лехом. Мы считаем, что это правильное решение», – сказал Яваш.

В четверг Шахтер сыграет против Леха в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Керем Яваш
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Пафосный Чин
Полностью согласен☝️
Ответить
+4
u6464u
Ну це ж Шахтар грав , була б дірка були б пенальті.
Ответить
0
