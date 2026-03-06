Александрия – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Подопечные Арды Турана и Кирилла Нестеренко встретились в поединке 19-го тура
В пятницу, 6 марта, «Александрия» и донецкий «Шахтер» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» набрал 41 балл и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает шестое место, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта
Александрия – Шахтер – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua, UA-Football и betking продолжают конкурс с грандиозным призами
Соперником украинца станет Вильмер Барон