В пятницу, 6 марта, «Александрия» и донецкий «Шахтер» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

«Шахтер» набрал 41 балл и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает шестое место, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта

Александрия – Шахтер – 0:0 (обновляется)

Видео голов: