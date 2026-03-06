Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 13:57
Александрия – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Подопечные Арды Турана и Кирилла Нестеренко встретились в поединке 19-го тура

Александрия – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 6 марта, «Александрия» и донецкий «Шахтер» встретились в матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Ника». Стартовый свисток главного арбитра Клима Заброды прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» набрал 41 балл и разместился на первой позиции в турнирной таблице. «Александрия» занимает шестое место, в активе команды Кирилла Нестеренко – 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур. 6 марта

Александрия Шахтер 0:0 (обновляется)

Видео голов:

