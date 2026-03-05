Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лион – Ланс. Яремчук в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Франции
05 марта 2026, 22:57 |
Форвард сборной Украины сыграет с первых минут по решению главного тренера Паулу Фонсеки

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

«Лион» и «Ланс» встретились в четверг, 5 марта, в матче четвертьфинала Кубка Франции.

Местом проведения поединка стал стадион «Parc Olympique Lyonnais». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:10 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форвард «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук вышел на поле с первых минут. В составе французской команды футболист уже провел три игры.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кубок Франции, 1/4 финала. 5 марта

Лион – Ланс – 0:2 (обновляется)

Гол: Товен, 23, Сима, 45+1

Видео голов:

Кубок Франции по футболу Лион Ланс Роман Яремчук видео голов и обзор Флориан Товен Абдалла Сима
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
