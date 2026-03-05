Лион – Ланс. Яремчук в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Лион» и «Ланс» встретились в четверг, 5 марта, в матче четвертьфинала Кубка Франции.

Местом проведения поединка стал стадион «Parc Olympique Lyonnais». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:10 по киевскому времени.

Форвард «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук вышел на поле с первых минут. В составе французской команды футболист уже провел три игры.

Кубок Франции, 1/4 финала. 5 марта

Лион – Ланс – 0:2 (обновляется)

Гол: Товен, 23, Сима, 45+1

Видео голов: