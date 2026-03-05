Лион – Ланс. Яремчук в старте. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Форвард сборной Украины сыграет с первых минут по решению главного тренера Паулу Фонсеки
«Лион» и «Ланс» встретились в четверг, 5 марта, в матче четвертьфинала Кубка Франции.
Местом проведения поединка стал стадион «Parc Olympique Lyonnais». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:10 по киевскому времени.
Форвард «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук вышел на поле с первых минут. В составе французской команды футболист уже провел три игры.
Кубок Франции, 1/4 финала. 5 марта
Лион – Ланс – 0:2 (обновляется)
Гол: Товен, 23, Сима, 45+1
Видео голов:
