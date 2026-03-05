Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Стахововский посетил четвертьфинальный матч Кубка Украины в Ковалевке
Другие новости
05 марта 2026, 16:28 | Обновлено 05 марта 2026, 16:39
327
0

ФОТО. Стахововский посетил четвертьфинальный матч Кубка Украины в Ковалевке

Сергей присутствовал на поединке Металлиста 1925 и Локомотива Киев

05 марта 2026, 16:28 | Обновлено 05 марта 2026, 16:39
327
0
ФОТО. Стахововский посетил четвертьфинальный матч Кубка Украины в Ковалевке
Сергей Стаховский

40-летний украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который сейчас служит в ВСУ, посетил четвертьфинальный матч Кубка Украины 2025/26 по футболу.

5 марта Стаховский присутствовал на поединке Металлист 1925 – Локомотив Киев, который завершился со счетом 3:0 в пользу харьковской команды. Встреча прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке.

26 февраля Стаховский вместе со Свитолиной провел мастер-класс для детей в городе Ровно. Мероприятие посетило более 140 юных спортсменов.

Металлист 1925 благодаря уверенной победе над Локомотивом пробился в полуфинал национального Кубка. Ранее до этой стадии такде добрались Динамо и Буковина, а в еще одном четвертьфинальном матче сойдутся Чернигов и Феникс-Мариуполь.

ФОТО. Стахововский посетил четвертьфинальный матч Кубка Украины в Ковалевке

Видеообзор матча Металлист 1925 – Локомотив (3:0)

По теме:
ФОТО. 20-летний студент стал тренером и выиграл свой первый матч
Кубок Украины. Есть единоличный лидер гонки бомбардиров
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Радоваться нечему. У Металлиста 1925 другая задача»
фото Сергей Стаховский lifestyle Локомотив Киев Металлист 1925 Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина и Олейникова вышли в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Теннис | 05 марта 2026, 13:10 5
Калинина и Олейникова вышли в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Калинина и Олейникова вышли в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина одолела Элину Аванесян, а Александра справилась с Ириной Шиманович

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05 марта 2026, 07:01 8
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал

Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб

Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Футбол | 05.03.2026, 04:05
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Футбол | 05.03.2026, 09:59
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Игорь СУРКИС: «Меня вообще не волнует, что они говорят. Все всё увидят»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 11
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 7
Бокс
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 116
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем