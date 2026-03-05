Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: Зидан поставил условие Лунина для своего возвращения в Реал
Испания
05 марта 2026, 04:20
Источник: Зидан поставил условие Лунина для своего возвращения в Реал

Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб

Источник: Зидан поставил условие Лунина для своего возвращения в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный французский тренер Зинедин Зидан поставил условие для своего возвращения в мадридский «Реал», сообщает Le Parisien.

Так, по информации источника, 53-летний специалист будет готов в третий раз возглавить «сливочных», если клуб покинут семь игроков, на которых он не рассчитывает. Их на замену француз хотел бы подписать других исполнителей.

Отмечается, что в «черный» список Зидана попал украинский вратарь Андрей Лунин, которого в его предыдущее время работы в клубе несколько раз отдавали в аренду.

Также француз хочет избавиться от защитников Франка Гарсии, Давида Алабы и Дина Хейсена, полузащитников Дани Себальоса и Браима Диаса, а также вингера Франко Мастантуоно.

Зинедин Зидан Андрей Лунин назначение тренера Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
