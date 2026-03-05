Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два автогола. Определен второй полуфиналист Кубка Нидерландов 2025/26
Кубок Нидерландов
АЗ Алкмаар
04.03.2026 21:00 – FT 2 : 1
Телстар
Нидерланды
05 марта 2026, 04:02 |
33
0

АЗ Алкмаар переиграл Телстар со счетом 2:1 и в поединке за трофей встретится с Неймегеном

Getty Images/Global Images Ukraine

АЗ Аклмаар стал последним финалистом Кубка Нидерландов сезона 2025/26.

4 марта в полуфинале команда переиграла Телстар со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе АФАС.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом поединке забивали только футболисты Телстара – автоголы оформили Данни Баккер и Огиди Невилл Нванкво, а единственный мяч для белых львов положил Кай Теган.

В финале Кубка АЗ Алкмаар поборется с Неймегеном, который днем ранее в своем полуфинальном противостоянии выбил ПСВ (3:2). Решающий поединок турнира состоится 19 апреля на нейтральном поле Де Кейп в Роттердаме.

Кубок Нидерландов 2025/26. 1/2 финала, 4 марта

АЗ Алкмаар – Телстар – 2:1

Голы: Баккер, 47 (автогол), Нванкво, 51 (автогол) – Теган, 74

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Полуфиналы Кубка Нидерландов 2025/26

Инфографика

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Кай Теян (Телстар).
51’
ГОЛ ! Автогол забил Невилл Нванкво (Телстар).
47’
ГОЛ ! Автогол забил Данни Баккер (Телстар).
НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Кубок Нидерландов по футболу Телстар видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
