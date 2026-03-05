Два автогола. Определен второй полуфиналист Кубка Нидерландов 2025/26

АЗ Аклмаар стал последним финалистом Кубка Нидерландов сезона 2025/26.

4 марта в полуфинале команда переиграла Телстар со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе АФАС.

В этом поединке забивали только футболисты Телстара – автоголы оформили Данни Баккер и Огиди Невилл Нванкво, а единственный мяч для белых львов положил Кай Теган.

В финале Кубка АЗ Алкмаар поборется с Неймегеном, который днем ранее в своем полуфинальном противостоянии выбил ПСВ (3:2). Решающий поединок турнира состоится 19 апреля на нейтральном поле Де Кейп в Роттердаме.

Кубок Нидерландов 2025/26. 1/2 финала, 4 марта

АЗ Алкмаар – Телстар – 2:1

Голы: Баккер, 47 (автогол), Нванкво, 51 (автогол) – Теган, 74

Полуфиналы Кубка Нидерландов 2025/26

