Начало матча сдвинуто с 15:30 на 16:25 из-за воздушной тревоги
Кубок Украины04 марта 2026, 16:45 | Обновлено 04 марта 2026, 17:36
257
0
ЛНЗ – Буковина. Видео голов и обзор 1/4 финала Кубка Украины (обновляется)
Фрагменты матча Кубка Украины
В 16:30 стартовал матч четвертьфинала Кубка Украины между ЛНЗ и Буковиной.
ЛНЗ в УПЛ идет на второй позиции, а Буковина уверенно лидирует в Первой лиге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн канале УПЛ-ТВ и на ютуб-канале УПЛ.
