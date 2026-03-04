Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
ЛНЗ
04.03.2026 16:25 – 76 0 : 0
Буковина
Начало матча сдвинуто с 15:30 на 16:25 из-за воздушной тревоги
ЛНЗ – Буковина. Видео голов и обзор 1/4 финала Кубка Украины (обновляется)

Фрагменты матча Кубка Украины

ЛНЗ – Буковина. Видео голов и обзор 1/4 финала Кубка Украины (обновляется)

В 16:30 стартовал матч четвертьфинала Кубка Украины между ЛНЗ и Буковиной.

ЛНЗ в УПЛ идет на второй позиции, а Буковина уверенно лидирует в Первой лиге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн канале УПЛ-ТВ и на ютуб-канале УПЛ.

Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
