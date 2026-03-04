Кубок Украины04 марта 2026, 15:56 | Обновлено 04 марта 2026, 16:03
Старт матча ЛНЗ и Буковины отложено из-за воздушной тревоги. Названо время
Начало игры 1/4 финала Кубка Украины сдвинуто с 15:30 на 16:25
04 марта 2026, 15:56 | Обновлено 04 марта 2026, 16:03
Продолжается стадия 1/4 финала Кубка Украины 2025/26.
4 марта в 15:30 должен был начаться матч: ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы.
Однако начало игры было сдвинуто на 16:25 из-за воздушной тревоги.
Днем ранее Динамо Киев уже стало полуфиналистом, обыграв Ингулец Петрово (2:0).
В других парах 1/4 финала встретятся: Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев (5 марта), Чернигов – Феникс-Мариуполь (17 марта).
🏆 Кубок Украины. 1/4 финала
- 🔹 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово – 2:0
- 🔹 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы
- 🔹 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев
- 🔹 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь
ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы. Стартовые составы команд
