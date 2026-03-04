Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это вдвое болезненнее!»: Арне Слот назвал главную проблему Ливерпуля
Англия
04 марта 2026, 01:58 | Обновлено 04 марта 2026, 01:59
77
0

«Это вдвое болезненнее!»: Арне Слот назвал главную проблему Ливерпуля

Тренер выразил разочарование итогом встречи с Вулверхэмптоном

04 марта 2026, 01:58 | Обновлено 04 марта 2026, 01:59
77
0
«Это вдвое болезненнее!»: Арне Слот назвал главную проблему Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот выразил разочарование итогом встречи с «Вулверхэмптоном» (1:2) в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.

«Результат крайне неутешительный. Если в первом тайме наше выступление было далеким от идеала, то после перерыва команда заиграла энергичнее.

Мы планомерно нагнетали обстановку у чужих ворот, однако пропустили в первом же эпизоде, когда оппонент добрался до нашей штрафной.

Нам удалось оперативно восстановить паритет, и мы дважды имели шансы вырвать победу, но в итоге получили гол после рикошета в ситуации, которую даже сложно назвать голевым моментом.

Это задевает вдвойне, учитывая, какими усилиями нам дается каждый забитый мяч. Еще до начала игры я подчеркивал, что сейчас мы реализуем преимущественно стандартные положения.

Несмотря на достаточное количество созданных возможностей, процесс их превращения в голы остается для нас большой проблемой», – подытожил главный тренер мерсисайдцев.

По теме:
Такого не было никогда: Ливерпуль опозорился уникальным антирекордом АПЛ
Все пары 1/8 финала Кубка Англии. В овертайме определен последний участник
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Арне Слот Ливерпуль Вулверхэмптон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: NBC Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко продвигают на должность в руководстве Украины
Бокс | 03 марта 2026, 21:52 9
Ломаченко продвигают на должность в руководстве Украины
Ломаченко продвигают на должность в руководстве Украины

Боксера встретили в Украине

Артета резко ответил критикам игрового стиля Арсенала
Футбол | 04 марта 2026, 00:57 0
Артета резко ответил критикам игрового стиля Арсенала
Артета резко ответил критикам игрового стиля Арсенала

Тренер лондонцев прокомментировал критические замечания в адрес своей команды

Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03.03.2026, 08:14
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Футбол | 03.03.2026, 07:34
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Футбол | 03.03.2026, 08:09
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
02.03.2026, 10:10 29
Футбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 19
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем