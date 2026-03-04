Назарий Русин включен в символическую сборную 23-го туру в Польше

Украинский футболист Назарий Русин вошел в символическую сборную 23-го тура польской Экстраклясы по версии SofaScore.

Форвард, который выступает за польский клуб Арка Гдыня, в этом туре сыграл против команды Лехия Гданьск (2:2).

Украинский футболист получил оценку 8.0, что позволило ему оказаться среди лучших игроков тура.

Интересно, что за Лехию Гданськ в этом матче отличился украинский футболист Иван Желизко, также у гостей сыграл Богдан Вьюнник (вышел на замену на 77-й минуте), а Богдан Сарнавский, Максим Дячук и Антон Царенко остались в резерве.

В текущем сезоне Экстраклясы Назарий Русин сыграл за Арку 15 матчей, забил 3 гола, а также провел 2 игры Кубка Польши.

Чемпионат Польши. 23-й тур, 27 февраля 2026

Арка Гдыня – Лехия Гданьск – 2:2

Голы: Оскар Кубяк, 6, Марк Наварро, 46 – Кацпер Сезоненко. 54, Иван Желизко, 57

Символическая сборная 23-го тура чемпионата Польши (SofaScore)

