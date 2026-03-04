Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назарий Русин включен в символическую сборную 23-го туру в Польше
Чемпионат Польши
Арка
27.02.2026 21:30 – FT 2 : 2
Лехия
Польша
04 марта 2026, 13:59 | Обновлено 04 марта 2026, 14:19
Назарий Русин включен в символическую сборную 23-го туру в Польше

Украинский форвард сыграл за Арка Гдыня в матче против Лехия Гданськ

Назарий Русин включен в символическую сборную 23-го туру в Польше
ФК Арка Гдыня. Назарий Русин

Украинский футболист Назарий Русин вошел в символическую сборную 23-го тура польской Экстраклясы по версии SofaScore.

Форвард, который выступает за польский клуб Арка Гдыня, в этом туре сыграл против команды Лехия Гданьск (2:2).

Украинский футболист получил оценку 8.0, что позволило ему оказаться среди лучших игроков тура.

Интересно, что за Лехию Гданськ в этом матче отличился украинский футболист Иван Желизко, также у гостей сыграл Богдан Вьюнник (вышел на замену на 77-й минуте), а Богдан Сарнавский, Максим Дячук и Антон Царенко остались в резерве.

В текущем сезоне Экстраклясы Назарий Русин сыграл за Арку 15 матчей, забил 3 гола, а также провел 2 игры Кубка Польши.

Чемпионат Польши. 23-й тур, 27 февраля 2026

Арка Гдыня – Лехия Гданьск – 2:2

Голы: Оскар Кубяк, 6, Марк Наварро, 46 – Кацпер Сезоненко. 54, Иван Желизко, 57

Символическая сборная 23-го тура чемпионата Польши (SofaScore)

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ягеллония 22 10 8 4 39 - 26 06.03.26 21:30 Лехия - Ягеллония01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин31.01.26 Видзев Лодзь 1:3 Ягеллония 38
2 Заглембе Л 23 10 8 5 37 - 27 07.03.26 18:30 Пяст - Заглембе Л02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л30.01.26 Заглембе Л 0:2 Катовице 38
3 Лех 23 10 8 5 40 - 34 07.03.26 21:15 Видзев Лодзь - Лех01.03.26 Лех 4:3 Ракув22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех15.02.26 Лех 3:0 Пяст07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех03.02.26 Пяст 1:0 Лех 38
4 Гурник Забже 23 10 4 9 33 - 31 08.03.26 13:15 Мотор Люблин - Гурник Забже28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже07.02.26 Гурник Забже 0:1 Лех31.01.26 Гурник Забже 2:1 Пяст 34
5 Ракув 23 10 4 9 31 - 29 08.03.26 18:30 Ракув - Погонь Щецин01.03.26 Лех 4:3 Ракув21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк01.02.26 Висла Плоцк 2:1 Ракув 34
6 Краковия 23 8 9 6 29 - 25 08.03.26 21:15 Легия - Краковия27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония06.02.26 Лехия 1:1 Краковия02.02.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Краковия 33
7 Висла Плоцк 23 8 9 6 24 - 20 09.03.26 20:00 Висла Плоцк - Арка02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк01.02.26 Висла Плоцк 2:1 Ракув 33
8 Погонь Щецин 23 9 4 10 33 - 35 08.03.26 18:30 Ракув - Погонь Щецин28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица01.02.26 Мотор Люблин 2:1 Погонь Щецин 31
9 Корона Кельце 23 8 6 9 27 - 26 07.03.26 15:45 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л01.02.26 Легия 1:2 Корона Кельце 30
10 Катовице 22 9 3 10 31 - 32 08.03.26 15:45 Радомяк - Катовице28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже22.02.26 Арка 2:1 Катовице13.02.26 Катовице 1:1 Легия08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь30.01.26 Заглембе Л 0:2 Катовице 30
11 Мотор Люблин 23 7 9 7 32 - 37 08.03.26 13:15 Мотор Люблин - Гурник Забже28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия07.02.26 Ягеллония 4:1 Мотор Люблин01.02.26 Мотор Люблин 2:1 Погонь Щецин 30
12 Радомяк 22 7 8 7 37 - 34 05.03.26 21:30 Радомяк - Арка01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце08.02.26 Ракув 0:0 Радомяк06.12.25 Погонь Щецин 2:2 Радомяк 29
13 Пяст 23 8 5 10 26 - 28 07.03.26 18:30 Пяст - Заглембе Л27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Лех 3:0 Пяст09.02.26 Пяст 1:0 Висла Плоцк03.02.26 Пяст 1:0 Лех 29
14 Лехия 23 9 6 8 46 - 45 06.03.26 21:30 Лехия - Ягеллония27.02.26 Арка 2:2 Лехия23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия06.02.26 Лехия 1:1 Краковия31.01.26 Лех 1:3 Лехия 28
15 Арка 22 7 5 10 21 - 38 05.03.26 21:30 Радомяк - Арка27.02.26 Арка 2:2 Лехия22.02.26 Арка 2:1 Катовице15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка07.02.26 Арка 2:2 Легия06.12.25 Арка 1:0 Мотор Люблин 26
16 Легия 23 5 10 8 27 - 29 08.03.26 21:15 Легия - Краковия01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк13.02.26 Катовице 1:1 Легия07.02.26 Арка 2:2 Легия01.02.26 Легия 1:2 Корона Кельце 25
17 Видзев Лодзь 23 7 3 13 29 - 33 07.03.26 21:15 Видзев Лодзь - Лех28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь08.02.26 Катовице 1:0 Видзев Лодзь31.01.26 Видзев Лодзь 1:3 Ягеллония 24
18 Брук-Бет Термалица 23 5 7 11 27 - 40 07.03.26 15:45 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица02.02.26 Брук-Бет Термалица 0:1 Краковия 22
Полная таблица

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Желизко (Лехия), асcист Александар Чиркович.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Kacper Sezonienko (Лехия), асcист Рифет Капич.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Наварро (Арка).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Oskar Kubiak (Арка), асcист Луис Переа.
Журналист разнес Йовичевича: «Мы взяли парня, который опозорился в Шахтере»
Забарный получил признание во Франции после уверенной игры в составе ПСЖ
ВИДЕО. Красивый гол забил Иван Желизко за Лехию в ворота Арки
Назарий Русин чемпионат Польши по футболу символическая сборная Арка Гдыня Лехия Гданьск Иван Желизко Богдан Вьюнник Антон Царенко Максим Дячук Богдан Сарнавский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
