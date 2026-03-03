Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Испании
03 марта 2026, 23:07 | Обновлено 03 марта 2026, 23:08
479
0

Барселона – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании

03 марта 2026, 23:07 | Обновлено 03 марта 2026, 23:08
479
0
Барселона – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Игра проходит в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта
Барселона – Атлетико Мадрид – 2:0
Голы: Берналь, 30, Рафинья, 45+4 (пен.)

По теме:
ВИДЕО. s1mple болеет за Барселону на Камп Ноу
ВИДЕО. Ремонтада? Барселона во второй раз забила Атлетико
ВИДЕО. Волшебник Ямаль: Барселона отыграла один гол в игре с Атлетико
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Барселона - Атлетико Марк Берналь
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Футбол | 03 марта 2026, 15:40 9
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший
Аморим строил худший МЮ в истории, Каррик строит лучший

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти чудесном преображении «красных дьяволов»

Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Футбол | 03 марта 2026, 22:22 1
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги

Футболист тратит немалые деньги для поддержания формы

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Футбол | 03.03.2026, 06:55
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Футбол | 03.03.2026, 09:04
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Бокс | 03.03.2026, 09:40
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. В WBC приняли ключевое решение по бою Усик – Верховен
02.03.2026, 00:05 7
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины завершил карьеру в национальной команде
02.03.2026, 23:51 1
Баскетбол
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
03.03.2026, 00:05 14
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 10
Футбол
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
Колесник, избивший работника ТЦК, просит о помощи
03.03.2026, 07:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем