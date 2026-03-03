Барселона – Атлетико Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании
Во вторник, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико».
Игра проходит в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.
Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта
Барселона – Атлетико Мадрид – 2:0
Голы: Берналь, 30, Рафинья, 45+4 (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о почти чудесном преображении «красных дьяволов»
Футболист тратит немалые деньги для поддержания формы