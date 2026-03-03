Во вторник, 3 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Игра проходит в городе Барселона на стадионе «Камп Ноу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра завершилась победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Maincast TV.

Кубок Испании 2025/26. 1/2 финала, ответный матч, 3 марта

Барселона – Атлетико Мадрид – 2:0

Голы: Берналь, 30, Рафинья, 45+4 (пен.)