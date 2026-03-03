Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
03 марта 2026, 17:50 | Обновлено 03 марта 2026, 17:56
Кубок Украины. Начинается стадия 1/4 финалы: список пар и даты матчей

3 марта в 18:00 пройдет матч между командами Динамо и Ингулец

Кубок Украины. Начинается стадия 1/4 финалы: список пар и даты матчей
Коллаж Sport.ua

3 марта стартует стадия 1/4 финала Кубка Украины 2025/26.

На этом этапе соревнований примут участие 8 клубов, ставшие победителями матчей 1/8 финала.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют: 3 команды УПЛ (Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, ЛНЗ Черкассы), 4 команды Первой лиги (Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов, Феникс-Мариуполь), 1 команда Второй лиги (Локомотив Киев).

Динамо Киев сыграет против команды Ингулец Петрово (3 марта в 18:00).

В других парах 1/4 финала встретятся: ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы (4 марта), Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев (5 марта), Чернигов – Феникс-Мариуполь (17 марта)

Четвертьфиналы будут состоять из одного матча. Впервые в истории Кубка на этой стадии будут играть лишь 3 клуба УПЛ и сразу 5 команд из низших лиг. В полуфинал гарантированно попадет минимум одна команда Первой лиги.

Кубок Украины. 1/4 финала

  • 03.03. 18:00. Динамо Киев – Ингулец Петрово
  • 04.03. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Буковина Черновцы
  • 05.03. 15:30. Металлист 1925 Харьков – Локомотив Киев
  • 17.03. 12:00. Чернигов – Феникс-Мариуполь

Инфографика

