В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 2 марта

Реал Мадрид – Хетафе – 0:1

Голы: Сатриано, 39

ГОЛ, 0:1! Мартин Сатриано, 39 мин.