Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
02 марта 2026, 23:19 |
0

Реал Мадрид – Хетафе. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 2 марта
Реал Мадрид – Хетафе – 0:1
Голы: Сатриано, 39

ГОЛ, 0:1! Мартин Сатриано, 39 мин.

По теме:
Трубин пропустил. Бенфика провела важный матч в чемпионате Португалии
В Барселоне +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
ВИДЕО. Реал неожиданно пропустил супергол от Хетафе
Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Мартин Сатриано Реал - Хетафе
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
