Реал Мадрид – Хетафе. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В понедельник, 2 марта 2026 года, состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 2 марта
Реал Мадрид – Хетафе – 0:1
Голы: Сатриано, 39
ГОЛ, 0:1! Мартин Сатриано, 39 мин.
