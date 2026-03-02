Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Иран сообщил решение об участии на чемпионате мира в США
Чемпионат мира
Иран сообщил решение об участии на чемпионате мира в США

Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что команда не собирается сниматься с турнира

Иран сообщил решение об участии на чемпионате мира в США
Getty Images/Global Images Ukraine

Посол Ирана в Испании Реза Забиб опроверг слухи о том, что его страна планирует отказаться от участия в чемпионате мира 2026 года из-за военного конфликта с Соединенными Штатами Америки:

«Настали очень тяжелые времена. Мы почтим память 100 убитых девочек. Невинные дети, которые потеряли свои жизни. Иран поедет на чемпионат мира, мы имеем право быть там. У нас нет проблем, мы поедем».

Сборная Ирана на ЧМ-2026 сыграет в группе B, где кроме нее также находятся команды Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

США Иран сборная Ирана по футболу снятие с чемпионата ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: AS
