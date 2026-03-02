Культовый клуб Украины и шестикратный чемпион прекратили свою работу
У «Ворсклы» – финансовые трудности
Футбольный клуб «Ворскла» приостановил деятельность мужской и женской команд. Об этом сообщает Суспільне.
По их информации, причина – финансовые проблемы и отсутствие инвестиционных средств. Все процессы в командах поставлены на паузу на неопределенный срок.
«Все упирается в вопрос инвестора. Пока нет финансирования – нет и движения. Ждут решения о будущем клуба», – отметил источник.
Владельцем полтавского клуба является бизнесмен Константин Жеваго, против которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее ввел санкции. Ограничения касаются его активов, в том числе и «Ворсклы».
Официальных комментариев от руководства пока нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шарий обратился к спортсмену, Владислав не промолчал
Ребров сообщил, что Малиновский, Конопля, Довбик и Зинченко не смогут помочь «сине-желтым»