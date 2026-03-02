Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Культовый клуб Украины и шестикратный чемпион прекратили свою работу
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 19:07 |
2150
4

Культовый клуб Украины и шестикратный чемпион прекратили свою работу

У «Ворсклы» – финансовые трудности

02 марта 2026, 19:07 |
2150
4 Comments
Культовый клуб Украины и шестикратный чемпион прекратили свою работу
ФК Ворскла

Футбольный клуб «Ворскла» приостановил деятельность мужской и женской команд. Об этом сообщает Суспільне.

По их информации, причина – финансовые проблемы и отсутствие инвестиционных средств. Все процессы в командах поставлены на паузу на неопределенный срок.

«Все упирается в вопрос инвестора. Пока нет финансирования – нет и движения. Ждут решения о будущем клуба», – отметил источник.

Владельцем полтавского клуба является бизнесмен Константин Жеваго, против которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее ввел санкции. Ограничения касаются его активов, в том числе и «Ворсклы».

Официальных комментариев от руководства пока нет.

По теме:
Просьба Реброва. УПЛ перенесет топовый матч чемпионата
В Ворскле отреагировали на слухи о ликвидации клуба
Тренер аутсайдера: «Будем набирать очки с Динамо, Кривбассом и Карпатами»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу среди женщин
Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Олимпийские игры | 02 марта 2026, 06:22 4
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации

Шарий обратился к спортсмену, Владислав не промолчал

Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02 марта 2026, 10:10 26
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции

Ребров сообщил, что Малиновский, Конопля, Довбик и Зинченко не смогут помочь «сине-желтым»

История с Гераскевичем – не случайность. МОК всегда был таким
Олимпийские игры | 02.03.2026, 13:34
История с Гераскевичем – не случайность. МОК всегда был таким
История с Гераскевичем – не случайность. МОК всегда был таким
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 02.03.2026, 07:36
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Футбол | 02.03.2026, 18:35
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Шокуючі епітети прийнято рішення використовувати легендарним і зірковим автором на спорт.юа👍
Ответить
+3
VadyaMetal
Іпать Олійченко мухоморів наївся... Ворскла - "культовий клуб" виявляється 🤣🤣🤣🤣🤣
Ответить
+2
Gargantua
оно все дело идет к чемпионату колхозов из западной Украины. аграрный междусобойчик будет
Ответить
-4
Євгеній Січкаренко
Наступне на черзі динамо
Ответить
-6
Популярные новости
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 40
Другие виды
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 43
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 12
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 15
Футбол
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем