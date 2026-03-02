Культовый клуб Украины и шестикратный чемпион прекратили свою работу

Футбольный клуб «Ворскла» приостановил деятельность мужской и женской команд. Об этом сообщает Суспільне.

По их информации, причина – финансовые проблемы и отсутствие инвестиционных средств. Все процессы в командах поставлены на паузу на неопределенный срок.

«Все упирается в вопрос инвестора. Пока нет финансирования – нет и движения. Ждут решения о будущем клуба», – отметил источник.

Владельцем полтавского клуба является бизнесмен Константин Жеваго, против которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее ввел санкции. Ограничения касаются его активов, в том числе и «Ворсклы».

Официальных комментариев от руководства пока нет.