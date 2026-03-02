Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 13:57
Полтава – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились 2 марта в поединке 18-го тура Украинской Премьер-лиги

Полтава – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

«Полтава» и «Кудровка» встретились в понедельник, 2 марта, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения игры стала «Оболонь-Арена» в Киеве. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

«Полтава» занимает последнее (16-е) место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 16 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, 18-й тур. 28 февраля

Полтава – Кудровка 0:0 (обновляется)

Видео голов:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Кудровка Полтава - Кудровка видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
