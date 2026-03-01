Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Англии
Арсенал
01.03.2026 18:30 – 48 1 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 марта 2026, 18:43 | Обновлено 01 марта 2026, 19:06
187
0

Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги

01 марта 2026, 18:43 | Обновлено 01 марта 2026, 19:06
187
0
Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта в 18:30 пройдет центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры команд Микель Артета и Лиам Росеньор рассчитывают на победу своих команд.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).

Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Пьеро Инкапье (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал), асcист Габриэль.
По теме:
Карпаты – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бруну Фернандеш стал первым за 14 лет игроком МЮ с 13+ ассистами в сезоне
ВИДЕО. Салиба отрыл счет для канониров в матче против Челси
Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси видео голов и обзор Вильям Салиба
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Другие виды | 28 февраля 2026, 21:39 5
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве

В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко

Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Теннис | 01 марта 2026, 13:52 12
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале
Калинина не сумела завоевать трофей WTA 125 в Анталье, проиграв в финале

Ангелина в двух сетах уступила Моюке Утидзиме в решающем поединке

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии
Футбол | 01.03.2026, 18:12
Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии
Стало известно, надолго ли выбыл один из лидеров Александрии
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Бокс | 01.03.2026, 07:03
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 22
Бокс
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 55
Другие виды
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем