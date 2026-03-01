Англия01 марта 2026, 18:43 | Обновлено 01 марта 2026, 19:06
Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Английской Премьер-лиги
1 марта в 18:30 пройдет центральный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
В лондонском дерби Арсенал принимает Челси на домашнем стадионе Эмирейтс.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры команд Микель Артета и Лиам Росеньор рассчитывают на победу своих команд.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 51), Ливерпуль (48), Челси (45).
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Пьеро Инкапье (Арсенал).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал), асcист Габриэль.
