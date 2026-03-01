Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 19:27 | Обновлено 01 марта 2026, 19:30
112
0

Карпаты – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 марта проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги

01 марта 2026, 19:27 | Обновлено 01 марта 2026, 19:30
112
0
Карпаты – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Колос

1 марта в 18:00 стартовал матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Карпаты» и «Колос».

Местом проведения поединка стал стадион «Украина» во Львове.

В таблице «Колос» находится на седьмом месте (25 очков), «Карпаты» – 11-е (19 очков).

Украинская Премьер-лига. 18-й тур, 1 марта

«Карпаты» – «Колос» – 0:1

Гол: Салабай, 62

По теме:
Борьба за чемпионство обостряется. Шахтер будет терять очки
ВИДЕО. Это уже было. Колос тоже не забил пенальти, Карпаты спаслись
ВИДЕО. Салиба отрыл счет для канониров в матче против Челси
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Карпаты - Колос видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28 февраля 2026, 22:00 41
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира

Все три поединка Ирана должны пройти в США

Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01 марта 2026, 08:23 4
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк

Трубин хочет вернуться в Донецк

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Футбол | 01.03.2026, 14:21
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Шахтера Тарас Степаненко вернулся в Украину
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01.03.2026, 06:43
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Футбол | 01.03.2026, 18:30
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 48
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 55
Другие виды
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем