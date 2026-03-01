Украина. Премьер лига01 марта 2026, 19:27 | Обновлено 01 марта 2026, 19:30
112
0
Карпаты – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
1 марта проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги
1 марта в 18:00 стартовал матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Карпаты» и «Колос».
Местом проведения поединка стал стадион «Украина» во Львове.
В таблице «Колос» находится на седьмом месте (25 очков), «Карпаты» – 11-е (19 очков).
Украинская Премьер-лига. 18-й тур, 1 марта
«Карпаты» – «Колос» – 0:1
Гол: Салабай, 62
