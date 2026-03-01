Кривбасс – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
В воскресенье, 1 марта, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Кривбассом» и луганской «Зарей».
Команды встретились на стадионе Колос в Ковалевке.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 1 марта
Кривбасс – Заря – 3:1
Голы: Лин, 9, Задерака, 30, Мендоса, 45+3 – Анджушич, 3
ГОЛ, 0:1! Неманья Анджушич, 3 мин.
ГОЛ, 1:1! Бар Лин, 9 мин.
ГОЛ, 2:1! Максим Задерака, 30 мин.
ГОЛ, 3:1! Глейкер Мендоса, 45+3 мин.
