В воскресенье, 1 марта, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Кривбассом» и луганской «Зарей».

Команды встретились на стадионе Колос в Ковалевке.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 1 марта

Кривбасс – Заря – 3:1

Голы: Лин, 9, Задерака, 30, Мендоса, 45+3 – Анджушич, 3

ГОЛ, 0:1! Неманья Анджушич, 3 мин.

ГОЛ, 1:1! Бар Лин, 9 мин.

ГОЛ, 2:1! Максим Задерака, 30 мин.

ГОЛ, 3:1! Глейкер Мендоса, 45+3 мин.