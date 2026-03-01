Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
01 марта 2026, 13:53 |
251
0

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Кривбасс – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 1 марта, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Кривбассом» и луганской «Зарей».

Команды встретились на стадионе Колос в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 1 марта
Кривбасс – Заря – 3:1
Голы: Лин, 9, Задерака, 30, Мендоса, 45+3 – Анджушич, 3

ГОЛ, 0:1! Неманья Анджушич, 3 мин.

ГОЛ, 1:1! Бар Лин, 9 мин.

ГОЛ, 2:1! Максим Задерака, 30 мин.

ГОЛ, 3:1! Глейкер Мендоса, 45+3 мин.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря видео голов и обзор Максим Задерака Неманья Анджушич Бар Лин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
