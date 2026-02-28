Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 15:37 |
179
0

Металлист 1925 – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в субботу, 28 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги

28 февраля 2026, 15:37 |
179
0
Металлист 1925 – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Харьковский «Металлист 1925» и «Александрия» встретились в субботу, 28 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения игры стал Центральный городской стадион в Житомире. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 баллов. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Украинская Премьер-лига, 18-й тур. 28 февраля

Металлист 1925 Александрия 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
За считанные минуты до конца. Матч УПЛ второй раз прерван из-за тревоги
Металлист 1925 и Александрия выбрали стартовые составы на матч Премьер-лиги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия Металлист 1925 - Александрия видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кобин назвал фаворита матча ЛНЗ – Полесье: «Они потеряли лидера»
Футбол | 28 февраля 2026, 08:54 7
Кобин назвал фаворита матча ЛНЗ – Полесье: «Они потеряли лидера»
Кобин назвал фаворита матча ЛНЗ – Полесье: «Они потеряли лидера»

Специалист отдал незначительное предпочтение подопечным Руслана Ротаня

Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Футбол | 27 февраля 2026, 15:37 7
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром

Авторитетный отечественный тренер считает, что о прогрессе киевлян говорить пока рано

FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
Другие виды | 27.02.2026, 19:05
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28.02.2026, 02:30
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Верона – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.02.2026, 13:31
Верона – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верона – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 5
Футбол
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
28.02.2026, 05:55 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 29
Бокс
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем