Металлист 1925 – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в субботу, 28 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги
Харьковский «Металлист 1925» и «Александрия» встретились в субботу, 28 февраля, в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
Местом проведения игры стал Центральный городской стадион в Житомире. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 баллов. «Александрия» разместилась на 15-й позиции, имея в своем активе 11 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
Украинская Премьер-лига, 18-й тур. 28 февраля
Металлист 1925 – Александрия – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
