Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 14:31 | Обновлено 28 февраля 2026, 16:02
ЛНЗ – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

ЛНЗ – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В субботу, 28 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем».

Команды встретились на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 28 февраля
ЛНЗ – Полесье – 0:2
Голы: Андриевский, 4, Эмерллаху, 33

ГОЛ, 0:1! Александр Андриевский, 4 мин.

ГОЛ, 0:2! Линдон Эмерллаху, 33 мин.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Андриевский видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье Линдон Эмерллаху
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
