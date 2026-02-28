ЛНЗ – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
В субботу, 28 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем».
Команды встретились на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 28 февраля
ЛНЗ – Полесье – 0:2
Голы: Андриевский, 4, Эмерллаху, 33
ГОЛ, 0:1! Александр Андриевский, 4 мин.
ГОЛ, 0:2! Линдон Эмерллаху, 33 мин.
