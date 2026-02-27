Два игрока Динамо снова оказались вне заявки команды. Костюк все объяснил

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча с «Эпицентром» (4:0), а также прокомментировал отсутствие двух игроков – Владислава Дубинчака и Алиу Тиаре:

– Когда матч начинается так рано, какие есть нюансы в подготовке команды?

– Никаких, просто обеда нет. Позавтракали – и сразу на игру.

– Почему сегодня одержали уверенную победу, забив сразу четыре гола, а в игре с «Рухом» – только один?

– Потому что мы забили гол еще в первом тайме. Во втором тайме соперник открылся, появились свободные зоны, и за счет этого то, что мы планировали делать, то, что мы нарабатывали, сегодня воплотили.

На быстрых переходах из обороны в атаку забили три мяча, а могли забить еще.

– Проясните ситуацию с Тиаре и Дубинчаком, которые отсутствовали в заявке.

– Дубинчак еще травмирован после сборов, сейчас восстанавливается. Тиаре был травмирован, на прошлой неделе он только вернулся в группу, – сообщил Костюк.

Оба центральных защитника второй раз оказались вне заявки команды на официальные матчи киевского клуба. В следующем поединке «бело-синие» сыграют против «Ингульца» в 1/4 финала Кубка Украины (3 марта).