Два игрока Динамо снова оказались вне заявки команды. Костюк все объяснил
Дубинчак и Тиаре пропустили игры с «Рухом» и «Эпицентром» из-за повреждений
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча с «Эпицентром» (4:0), а также прокомментировал отсутствие двух игроков – Владислава Дубинчака и Алиу Тиаре:
– Когда матч начинается так рано, какие есть нюансы в подготовке команды?
– Никаких, просто обеда нет. Позавтракали – и сразу на игру.
– Почему сегодня одержали уверенную победу, забив сразу четыре гола, а в игре с «Рухом» – только один?
– Потому что мы забили гол еще в первом тайме. Во втором тайме соперник открылся, появились свободные зоны, и за счет этого то, что мы планировали делать, то, что мы нарабатывали, сегодня воплотили.
На быстрых переходах из обороны в атаку забили три мяча, а могли забить еще.
– Проясните ситуацию с Тиаре и Дубинчаком, которые отсутствовали в заявке.
– Дубинчак еще травмирован после сборов, сейчас восстанавливается. Тиаре был травмирован, на прошлой неделе он только вернулся в группу, – сообщил Костюк.
Оба центральных защитника второй раз оказались вне заявки команды на официальные матчи киевского клуба. В следующем поединке «бело-синие» сыграют против «Ингульца» в 1/4 финала Кубка Украины (3 марта).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
Авторитетный отечественный тренер считает, что о прогрессе киевлян говорить пока рано