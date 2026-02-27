Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два игрока Динамо снова оказались вне заявки команды. Костюк все объяснил
Украина. Премьер лига
27 февраля 2026, 17:33 |
1869
1

Два игрока Динамо снова оказались вне заявки команды. Костюк все объяснил

Дубинчак и Тиаре пропустили игры с «Рухом» и «Эпицентром» из-за повреждений

27 февраля 2026, 17:33 |
1869
1 Comments
Два игрока Динамо снова оказались вне заявки команды. Костюк все объяснил
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча с «Эпицентром» (4:0), а также прокомментировал отсутствие двух игроков – Владислава Дубинчака и Алиу Тиаре:

– Когда матч начинается так рано, какие есть нюансы в подготовке команды?

– Никаких, просто обеда нет. Позавтракали – и сразу на игру.

– Почему сегодня одержали уверенную победу, забив сразу четыре гола, а в игре с «Рухом» – только один?

– Потому что мы забили гол еще в первом тайме. Во втором тайме соперник открылся, появились свободные зоны, и за счет этого то, что мы планировали делать, то, что мы нарабатывали, сегодня воплотили.

На быстрых переходах из обороны в атаку забили три мяча, а могли забить еще.

– Проясните ситуацию с Тиаре и Дубинчаком, которые отсутствовали в заявке.

– Дубинчак еще травмирован после сборов, сейчас восстанавливается. Тиаре был травмирован, на прошлой неделе он только вернулся в группу, – сообщил Костюк.

Оба центральных защитника второй раз оказались вне заявки команды на официальные матчи киевского клуба. В следующем поединке «бело-синие» сыграют против «Ингульца» в 1/4 финала Кубка Украины (3 марта).

По теме:
Суркис назвал главную задачу Костюка во главе Динамо: «Они должны...»
Эпицентр стал 27-м клубом, в ворота которого забил Ярмоленко в УПЛ
Шахтер – Верес – 1:0. Мяч после углового. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр Игорь Костюк Владислав Дубинчак Алиу Тиаре пресс-конференция травма
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Футбол | 27 февраля 2026, 13:17 24
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного

27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Футбол | 27 февраля 2026, 15:37 6
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром

Авторитетный отечественный тренер считает, что о прогрессе киевлян говорить пока рано

Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Футбол | 27.02.2026, 17:14
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Футбол | 26.02.2026, 19:00
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Футбол | 27.02.2026, 04:00
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Костюка потрібно змінювати на нормального тренера!
Ответить
0
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30
Бокс
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 11
Другие виды
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
Калинина разгромила Завацкую и вышла в 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
26.02.2026, 14:15 11
Теннис
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
27.02.2026, 06:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем