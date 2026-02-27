Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Динамо Киев – Эпицентр. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Динамо Киев – Эпицентр. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Динамо Киев

В пятницу, 27 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром».

Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 февраля
Динамо Киев – Эпицентр – 0:0

Видеотрансляция матча

видео голов и обзор Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Динамо - Эпицентр
