Динамо Киев – Эпицентр. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
В пятницу, 27 февраля, состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и «Эпицентром».
Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Украинская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 февраля
Динамо Киев – Эпицентр – 0:0
Видеотрансляция матча
